Il fronte delle agenzie di viaggio "Così si frena chi vuole partire"

di Gaia Gennaretti

Caos passaporti, lamentele e qualche disagio per le agenzie di viaggio della provincia. Ma dalla costa all’entroterra nessuno segnala particolari criticità, anche se i tempi dilatati comunque rappresentano un freno e penalizzano il settore. Da Domizioli Viaggi di Macerata "abbiamo avuto alcuni clienti un po’ in ansia quando si sono resi conto che i tempi per un appuntamento in Questura erano lunghi. Qualcuno – spiega Fabrizio Domizioli – ha annullato il viaggio sapendo che il passaporto non sarebbe arrivato in tempo. Poi le cose bene o male si sono risolte, perché non abbiamo avuto altre segnalazioni. So che si sono mobilitate alcune associazioni di categoria e poi c’è una circolare del ministero che indica i viaggi come urgenza quindi sembra esserci una maggiore attenzione". Da "Il Piccione del Mondo" invece al momento nessun problema segnalato: "Siamo a conoscenza dei problemi nel rilascio dei passaporti. Prima ci volevano circa due settimane ora tra i quattro e i cinque mesi. Tuttavia al momento noi non abbiamo riscontrato criticità, perché i nostri clienti si sono organizzati in tempo. Non ci sono state segnalazioni anche se siamo consapevoli che il problema c’è ed è reale". Dal capoluogo di provincia a Civitanova la situazione non cambia: "Nella nostra agenzia – spiega Dania Battistelli di Masterkey travel – non abbiamo riscontrato ritardi particolari. È vero che oggi gli appuntamenti in Questura vengono fissati molto in là nel tempo ma noi, per aiutare i nostri clienti, rilasciamo loro un documento che attesta il contratto di viaggio stipulato e con quello si rivolgono agli uffici preposti che finora hanno cercato di evadere la richiesta in tempi ragionevoli". E dalla costa all’entroterra, a San Severino Manlio Santarelli dell’agenzia Movimondo conferma: "Al momento di cancellazioni non ne abbiamo avute ma c’è comunque incertezza. Alcuni clienti hanno cambiato meta, altri invece ci pensano e vogliono attendere che si risolva il problema. Ci sono le lamentele, perché gli appuntamenti vengono fissati parecchio in là ma il viaggio è un giustificativo per avere l’urgenza. Qualcuno si è anche organizzato per andare in Questura durante gli open day che ci sono una volta al mese. Bisogna essere in possesso di prenotazione, ma presentandosi in queste giornate di solito si riesce. Quel che è certo – conclude Santarelli – è che la situazione che si è venuta a creare rappresenta un freno e penalizza il settore del turismo".