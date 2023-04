Il fronte dell’opposizione "Già aperto il confronto con le altre forze politiche"

"Il Partito democratico si è già aperto in sede locale. Proprio domenica della settimana scorsa abbiamo organizzato un’assemblea aperta a tutti. Abbiamo scritto infatti a quelli che avevano partecipato alle primarie e invitato le forze politiche con cui siamo intenzionati a dialogare. Il percorso di cui parla Carancini, quindi, è già stato avviato: abbiamo iniziato da un po’ e continueremo su questa strada, l’assemblea aperta ne è stata una dimostrazione". Così Ninfa Contigiani, segretaria del Pd. Domenica sul Carlino, l’ex sindaco di Macerata e ora consigliere regionale, Romano Carancini, ha dichiarato che serve "la capacità di costruire un’opposizione integrata. In altre parti, i Cinque Stelle e il Pd dialogano: non farlo a Macerata sarebbe un grave errore. Occorre porre le basi per riaprire un confronto in cui devono starci tutti. Le differenze attuali non sono così grandi da impedirci un progetto diverso nel 2025. Dobbiamo parlarci: noi, i Cinque Stelle, Azione e Italia Viva, per un progetto che coinvolga tutti dal centro alla sinistra". Qual è il terreno comune dell’area del centrosinistra? "Una progettualità della città alternativa a quella della destra – sottolinea Contigiani –. A oggi la destra sa solo litigare, non ha progetti per la città. Nessuna idea da parte loro sul fronte dello sviluppo economico, lavoro e formazione". Venerdì scorso in Consiglio sono volate parole di fuoco tra l’opposizione e la vicesindaco Francesca D’Alessandro sul bando per il reddito di civilità, misura di cui potranno beneficiare 25 persone per svolgere un periodo di sei mesi a 400 euro al mese. "Io lo chiamo ‘reddito di incivilità discriminatorio‘ – proseuge Contigiani – . E nel frattempo il Comune chiede la carità ai maceratesi, proponendo di dare il 5 per mille ai servizi sociali. Per non parlare del fronte cultura". La settimana scorsa, l’organismo tecnico scientifico di Macerata Cultura, guidato da Paola Ballesi, ha presentato le dimissioni in blocco. "Questa amministrazione non ha nessuna idea sulle modalità di sviluppo cittadino dal punto di vista culturale, economico e sociale. Ecco perché noi forze di opposizione, tutte insieme, stiamo lavorando a una progettualità che rappresenti un’alternativa concreta al nulla attuale".

Chiara Gabrielli