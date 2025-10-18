Il funerale dell’operaio sepolto: "Nessuno può toglierci il dono che Francesco è stato per ognuno per noi"

Monte San Giusto, 18 ottobre 2025 – L’abbraccio di un’intera comunità per il 48enne Francesco Broda, l’operaio sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore. Questa mattina, nella chiesa di Villa San Filippo – la frazione di Monte San Giusto in cui abitava da sempre – si è stretta intorno al padre Desiderio, alla mamma Adriana e al fratello Simone. Tantissime persone. Segno, come ha detto don Marco Mangioni durante l’omelia, dell’amicizia che Francesco aveva saputo donare e ricevere. Sulla bara, una maglietta nera con la scritta “Francesco nel cuore” (Broda stampava spesso magliette) e un piccolo escavatore giocattolo. “Ci scopriamo ancora una volta fragili e impotenti di fronte agli incidenti e agli infortuni sul lavoro – ha detto il sacerdote -. Nella nostra nazione spesso sento parlare del problema della sicurezza sul lavoro, di come sia difficile da realizzare. Anche nel 2025. Certamente non si dovrebbe mai risparmiare sulla sicurezza di ogni singola persona nei luoghi di lavoro. E tutto questo mette ancora più in luce la debolezza della nostra natura umana”. Ha aggiunto poi che la mamma Adriana gli ha parlato della generosità e dell’altruismo di Francesco. “Il papà Desiderio mi accennava della sua attenzione, precisione e dedizione nel lavoro quotidiano – ha proseguito -. Ecco, occorre sempre partire da qui: da ciò che una persona, quindi da ciò che Francesco vi ha donato, da ciò che lui è stato per ognuno di voi. Siamo impotenti in questo momento, ma nulla e nessuno può togliervi il dono che Francesco è stato per ognuno. La morte non è l’ultima parola”. Al termine è stata la volta delle dediche da parte degli amici di Broda e del sindaco Andrea Gentili, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. Questi ha sottolineato l’aspetto solare e l’amore che Broda aveva per il suo lavoro. “Francesco si sentiva quasi socio delle aziende per cui ha lavorato. Tante imprese mi hanno telefonato questi giorni dicendo: “Non sai quanto era dedito a lavoro, professionale, attento”. La sua è una famiglia di lavoratori, umile, silenziosa e anche questa volta di ha insegnato tantissimo. Grazie”. Dipendente della Efi srl di Caldarola, si trovava in un deposito della Rita Calcestruzzi a Corridonia quando è successa la tragedia. Al funerale era presente anche la società, a lui molto legato. L’Avisi di Corridonia è intervenuta per sottolineare la “costante generosità” del 48enne. “Oggi è tempo del dolore – ha detto un’amica –. Ma c’è stato anche un tempo di gioia e risate. Accettare che non ci sei più fa male. Era la spalla sui cui potersi appoggiare, l’abbraccio in cui trovare un affetto autentico. Ti ricorderemo sempre. Grazie per questa vita”. Infine un’altra amica ha letto la lettera di un bambino, figlia di una coppia di amici di Broda. Lo considerava come uno zio. “Vorrei diventare come te. Ora dal cielo sei il mio angelo”. Amici e colleghi hanno portato a spalla il feretro. Il volo dei palloncini colorati ha accompagnato l’ultimo saluto.