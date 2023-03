Il funerale di Ciucci nel giorno del compleanno

di Lorena Cellini

Con un video commovente e intenso, una carrellata di foto ricordo in bianco e nero e a colori, testimonianza di una vita intera, Marco Ciucci ha detto addio attraverso Facebook al padre Luigi, morto mercoledì sera all’ospedale di Civitanova Alta dove era ricoverato dal 23 febbraio. "Con lui non perdo solo un padre, perdo il mio più grande amico. Ciao babbo". Oggi avrebbe computo 69 anni Luigi e da tre settimane lottava nel reparto rianimazione. Giorni in cui familiari e amici hanno sperato che potesse riprendersi dalle gravi conseguenze lasciate dall’ictus che lo aveva colpito mentre era seduto in macchina, davanti al parcheggio dell’Obi del centro commerciale Cuore Adriatico, dove si era recato a fare la spesa. Nessuno si è accorto delle sue difficoltà e per ore è rimasto senza soccorsi. Poi l’ospedale e la speranza che potesse farcela, ma alle 21.30 di mercoledì si è spento. Molto conosciuto in città, è stato un attore e istrione teatrale, leader della rassegna Teatro ‘Mpertinente e di Caro Teatro, impegnato nel mondo della cultura, ma soprattutto un uomo che portava allegria qualunque ambiente frequentasse e ovunque lavorasse. Era stato anche segretario, e poi dirigente amministrativo, alla scuola di via Tacito e Mirella Paglialunga, consigliere comunale che di quell’istituto è stata per anni la direttrice, lo ricorda come "eclettico, creativo, generoso e leale. Sdrammatizzavi con ironia ogni giornata e ora giochi tra le nuvole. Oggi sarebbe stato il tuo compleanno e riunirai tutti i tuoi amici, ancora, quelli che ti vogliono bene". Oggi, infatti, Luigi Ciucci avrebbe compiuto 69 anni, ma il destino ha voluto che invece questo pomeriggio si svolgano i suoi funerali, alle 15, nella chiesa di San Marone. Il sindaco Fabrizio Ciarapica lo descrive come "attore teatrale, scenografo, un uomo dalle straordinarie qualità umane e culturali, amato e stimato, lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra città". Per Ciucci anche il tributo dall’azienda Teatri di Civitanova che si "stringe attorno alla moglie Daniela, al figlio Marco, ai parenti e a tutta la comunità, che piange la scomparsa di un civitanovese benvoluto da tutti". "Non è facile salutare chi ci ha fatto emozionare così tanto sul palcoscenico – è il messaggio del presidente dei Teatri Maria Luce Centioni con il Consiglio di amministrazione e con il direttore Paola Recchi – e chi ci ha fatto ridere e sognare. Faremo tesoro del tuo sorriso, della tua verve, della tua voglia di essere parte attiva della nostra comunità, donandoci tanto teatro. Grazie Luigi". Anche dall’ex assessore Maika Gabellieri l’addio a Ciucci: "Ricorderò sempre la tua sensibilità, la tua empatia, ma soprattutto l’amore che mettevi in tutte le cose".