Il Futsal Recanati festeggia i 20 anni dalla nascita

Vent’anni dopo la prima volta, anche se non sono i quattro moschettieri di Alexandre Dumas, ma piuttosto cinque gladiatori che si battono in campo. Questa la festa, con tanto di partita tra vecchie glorie e giovani leve, per celebrare i vent’anni dalla nascita della squadra di calcio a 5, Futsal Recanati. All’epoca era stata creata dalla felice intuizione di Nicola Anconetani insieme a Luca Catena (ex enfant prodige del calcio a 5, che arrivò fino alla serie A con Jesi), e per anni ha cresciuto svariati giocatori, recanatesi e non solo. Questo fino al 2015, quando la società venne chiusa. Ma all’inizio di questa stagione, la squadra è stata rifondata per volere del Recanati Calcio a 5 (che milita in serie B), in modo da dare spazio ai giovani atleti del vivaio. All’appuntamento, sono così arrivati gli storici ex giocatori del Futsal Recanati, qualcuno un po’ su con l’età, che si sono dati battaglia con le giovani leve. Per la cronaca: hanno vinto le vecchie glorie per 7-6, segno che l’esperienza a volte batte le forma fisica. Ma più di tutti ha prevalso il divertimento, per poi andare a cena, tutti insieme, e brindare al Futsal Recanati.