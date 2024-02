Il futuro del servizio idrico: "Soluzione di Parcaroli sconveniente e incompatibile"

La montagna ha partorito un ’mostricino’. E’ questo l’appellativo con il quale il coordinamento marchigiano dei ’Movimenti per l’acqua bene comune’ bolla la proposta d‘intesa, promossa dal sindaco di Macerata, per arrivare al gestore unico del servizio idrico nell’Aato 3. L’ipotesi, che sarà discussa giovedì in assemblea, prevede la nascita di una società mista (le attuali società di gestione più i Comuni). Secondo il coordinamento, di cui è referente Massimo Rossi (foto), si tratta di una strada impercorribile, perché presenta caratteristiche sconvenienti per i cittadini e incompatibilità giuridiche tali da impedire un legittimo affidamento in house. "Dal protocollo d’intesa tra le società coinvolte nell’attuale gestione, al vaglio degli enti comunali - sottolinea il coordinamento - risulta che la frammentazione della gestione verrebbe ridotta solo nella parte che concerne l’affidamento, lasciando sostanzialmente invariata la frammentazione della parte operativa, quella delle tante aziende che inviano le bollette agli utenti nel medesimo territorio ottimale". La compagine societaria affidataria, società "di secondo livello" denominata SI Marche+, sarebbe composta principalmente da aziende operative anche in settori diversi dal servizio idrico integrato che, gestito in monopolio, potrebbe compensare un deficit di competitività. Non solo. I Comuni controllerebbero sì la nuova società, SI Marche+, ma non le società operative, facendo mancare il "controllo analogo", che è requisito imprescindibile per l’in house. Si aggiunga che la tipologia di azioni riservate ai Comuni con partecipazione diretta in SI Marche+ prevede meno prerogative di quella delle azioni riservate alle società operative. Inoltre non è previsto l’obbligo di reinvestire nella gestione del servizio idrico gli eventuali utili di esercizio, e non c’è il divieto di cedere a soggetti privati le quote in mano agli enti comunali. "Oltre a queste ’caratteristiche inappropriate o sconvenienti’ – evidenzia Rossi - ci sono le incompatibilità giuridiche. La legge dispone che in ciascun ambito ottimale il servizio sia affidato ad un unico soggetto gestore. L’idea che l’affidamento ad un singolo soggetto, SI Marche+, sia sufficiente a soddisfare tale disposizione lasciando alle società operative, nella loro attuale forma, l’effettiva gestione nei vari territori è palesemente irragionevole. Legge e giurisprudenza dispongono che un Comune non può detenere partecipazioni a società di capitali diverse per lo svolgimento del medesimo servizio, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia diretta o indiretta (per intendersi: la partecipazione ad una società che possiede quote di un’altra società col medesimo scopo "conta per 2"). Per non parlare del fatto che nel protocollo non si accenna minimamente alla necessità di liquidare l’importante quota di capitale privato presente nella società operativa Astea affinché la stessa possa mantenere la sub concessione del segmento di servizio attualmente svolta, come presuppone la maldestra ipotesi in questione".