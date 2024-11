Il futuro della città. Progetto per lo Sferisterio : "Una nuova associazione"

"Penso a una nuova Associazione Sferisterio che possa operare quasi per un anno impegnandosi non solo sulla stagione lirica, ma anche alla prosa, al jazz, alla classica, alla sinfonica coinvolgendo le varie associazioni del territorio". L’avvocato Bruno Mandrelli, un tempo assessore alla cultura del comune di Macerata, è intervenuto al dibattito "L’Arena Sferisterio e la necessità di un progetto culturale e di spettacolo di lungo periodo" che si è tenuto all’Asilo Ricci partendo dal presupposto che l’Associazione non ha centrato gli obiettivi che si era prefissata e che negli anni sono avvenuti molti cambiamenti. "Penso – ha aggiunto – all’ampliamento della base societaria e alla compartecipazione della Provincia sui costi di gestione a dopo la riforma Del Rio". Il dibattito è stato coordinato da Massimiliano Sport Bianchini e ha visto diversi interventi come quello di Giorgio Meschini, sindaco di Macerata e Presidente dell’Associazione Arena Sferisterio 2000-2010. "Può essere un’ipotesi interessante – ha detto – quella di allungare la stagione coinvolgendo altre realtà. Guardo a Pesaro che utilizza il palasport per gli spettacoli, per l’inverno Macerata potrebbe pensare al centro fiere che si sta realizzando a Villa Potenza. Quegli spazi potrebbero rappresentare un’opportunità per ampliare l’offerta facendo lirica, concerti, le operette". In questa nuova progettualità, è stato spiegato, il Comune dovrebbe essere il soggetto coordinatore. Il passato insegna che non mancano i problemi da superare. "Ai miei tempi – ricorda Meschini – ho notato diffidenza nei Comuni a fare parte dell’Associazione". La docente universitaria Daniela Gasparrini ha individuato nella Fondazione lo strumento per fare entrare nuove persone". Narciso Ricotta (Pd) ha ricordato che nel suo programma elettorale e in quello di Parcaroli si prevedeva la Fondazione per lo Sferisterio. Il tema Sferisterio deve coinvolgere tutti emerita un ampio dibattito". I 400 mila euro stanziati dal Ministero sono una bella notizia. "Una benedizione" conclude Meschini. Sul tema si è soffermato Ricotta. "Quei soldi – ha detto – rappresentano una boccata d’ossigeno, ma non c’è da adagiarsi perché bisogna essere in grado di camminare con le proprie gambe".

Lorenzo Monachesi