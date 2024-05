Il futuro delle aree interne dopo il sisma. Una giornata dedicata alla montagna

L’aula magna del Comune di Recanati domani alle 9.45 ospiterà il convegno "AppenninAdriatico: in cammino per rinnovate esistenze" organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea "Mario Morbiducci" di Macerata, con l’associazione "E quindi il monte. Rete solidale dalla costa per la montagna" e i Cantieri Mobili di Storia. Non è la prima volta che Recanati rivolge la sua attenzione alle aree interne, da quando il sisma del 2016 ha devastato tanti piccoli centri. Molto ricco il programma che prevede, nel pomeriggio, l’inaugurazione di due grandi pannelli panoramici e un’interessante rilettura di un’opera esposta a Villa Colloredo Mels. Sempre nello spazio museale l’Università di istruzione permanente "Don Giovanni Simonetti" donerà al Comune di Arquata il dipinto che Sandro Fabbri ha dedicato a questo piccolo-grande centro. Al convegno interverranno Paolo Piacentini "Da Fiastra a Pescasseroli: Missione Parchi", Chiara Cerri che relazionerà sulla ricerca biografica "Sulla faglia. In cammino lungo le Terre Mutate", Augusto Ciuffetti della Comunità Appennino, Rossano Pazzagli e Marco Moroni. La Piccola Libreria delle Marche allestirà due vetrine (una dedicata all’Adriatico e l’altra alle aree interne appenniniche) con testi di narrativa e saggistica. Di grande interesse la proiezione del film svedese "La canzone della Terra", con il patrocinio del Cai.

Antonio Tubaldi