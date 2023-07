Il futuro energetico fa il pienone: il Comune lavora insieme a Enel

Si è conclusa con successo l’intensa due giorni di lavori della seconda edizione del convegno nazionale "Recanati Smart Land. Comunità energetiche rinnovabili e laboratorio e-Mobility per una transizione energetica inclusiva e sostenibile", organizzato dal Comune di Recanati con Mac ed Energia Media, con il supporto di Enel X Way e la collaborazione di ViaVai. Il convegno ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Bravi, dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini, degli assessori comunali Michele Moretti, Rita Soccio, Paola Nicolini e Mirco Scorcelli, di numerosi relatori di istituzioni, Università e di tante aziende per un confronto concreto sullo sviluppo strategico del territorio e della sua rete di comuni, con la messa in rete delle eccellenze, anche tecnologiche ed ha affrontato in particolare due ambiti di grande interesse a livello nazionale: quello delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e dell’E-Mobility. "Enel X Way – ha affermato Maurizio di Giammaria, Key account manager senior– è in prima linea nel processo di transizione energetica del nostro paese e, ad oggi, ha installato in Italia oltre 18.500 punti di ricarica ad uso pubblico, Il nostro impegno verso la piena elettrificazione coinvolge cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni, come in questo caso il Comune di Recanati che ha accolto sul proprio territorio le nostre infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici a vantaggio dei cittadini recanatesi e dei turisti". Durante la due giorni di studio sono stati inoltre premiati i due contest lanciati lo scorso anno sul tema della mobilità elettrica: "Sviluppa una nuova visione della ricarica elettrica integrata nella città del futuro" e "disegna la skin della colonnina Enel X Way", concorsi pubblici che hanno riscosso grande successo tra agli studenti e ai giovani innovatori under 30 del territorio, avvicinandoli ulteriormente alle tematiche di sostenibilità e inclusività.

ant. t.