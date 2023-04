Il futuro lo annunciano gli studenti

Successo per il convegno che si è tenuto ieri a Civitanova Alta ‘Spazio agli spazi della formazione’, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i corsi di laurea in ingegneria edile e archittettura dell’Università di Ancona. Una giornata in cui sono stati illustrati diversi progetti dedicati a futuri interventi per rendere le scuole più funzionali."Voglio ringraziare davvero tutti – spiega l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti –, il professore Gianluigi Mondaini, responsabile del progetto e gli studenti che hanno l’importante ruolo di sostenere e affiancare gli amministratori

nella costruzione del miglior futuro possibile. Sono contenta di averli al mio fianco nel percorso di rivitalizzazione che sto portando avanti per Civitanova. Un percorso che è alla base della mia politica urbanistica". L’università consegnerà, a breve, lo studio di analisi e valutazione del patrimonio edilizio scolastico della città, che ha coinvolto tutti e quattro gli istituti comprensivi cittadini per un totale di 18 edifici tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. "È utile lanciarsi nella sfida dell’analisi – prosegue la Belletti – della riprogettazione e della riqualificazione degli edifici scolastici esistenti per tentare di costruire un futuro differente e migliore. Lo stato e la qualità degli edifici scolastici di un territorio rappresentano un indicatore di quanto una comunità investa nel benessere, la sicurezza e la formazione dei cittadini più giovani. Occorre lavorare per arrivare ad una programmazione degli interventi – conclude la Belletti – prevedendo anche un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la bonifica e la sostenibilità degli edifici".