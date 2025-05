"Il galoppo del (Pian)cavallino", 40 anni di musica con Ruggeri

"Il galoppo del (Pian)cavallino" è l’intrigante titolo del documentario che raccoglie esperienze e collaborazioni di tanti musicisti marchigiani gravitanti, dal 1978 al 2021, nel ristretto studio di Gianfranco Ruggeri (foto), residente a Cingoli nella località Piancavallino da cui la denominazione dell’opera. Ruggeri, musicista noto per la creatività profusa nell’ensemble con i suoi amici, ha sprigionato idee, originalità, freschezza, passione e talento, che si sono riversati in centinaia di spettacoli effettuati in tante città italiane.

Quindi Ruggeri racconta una storia incentrata in oltre un quarantennio di marchigianità musicale nel documentario che in anteprima verrà presentato dopodomani a San Severino, nel cinema San Paolo, con inizio alle 21. Con Ruggeri verrà percorso un itinerario di pirotecniche emozioni legate alla storia di generi folk, blues, rock, jazz, contrappuntate da interviste, foto, filmati, comicità e sorprendenti intermezzi. Lungo il sentiero dei ricordi fluiranno le avventure di complessi quali Piancavallino Blues Band, Piancavallino Band, Sirene & Balene, Anima Equal. Successivamente verranno organizzati altri eventi.

Gianfilippo Centanni