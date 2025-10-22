Il Gambero Rosso premia Contrada San Savino

A volte la tradizione sa sorprendere più dell’innovazione. È accaduto a Civitanova, dove il 29enne Paolo Paniccia ha trasformato un’ex casa colonica in un ristorante che oggi parla all’Italia. La sua Contrada San Savino, aperta appena un anno e un mese fa e inaugurata il 26 agosto scorso, ha conquistato il premio speciale del Gambero Rosso. Un riconoscimento che solitamente arriva dopo anni di rodaggio. "Quando ho scoperto della vittoria, tre settimane fa, non ci credevo — racconta, reduce dalla premiazione a Roma –. Per fortuna ho dei collaboratori appassionati, come il capo-sala Riccardo Sorichetti o il sous-chef Roberto Spiga, che mi hanno seguito e supportato in tutto". Il ristorante è nato quasi dal nulla: "Anche con l’aiuto della mia famiglia, ho acquistato un’ex casa colonica, l’ho ristrutturata e ci ho aggiunto un terreno per l’agriturismo. Stiamo realizzando anche delle camere, che contiamo di aprire a primavera". Un sogno che diventa impresa, ma sempre con i piedi piantati nella terra. La sua cucina la definisce "tradizione futura": "Regionale, italiana e con un twist, ovvero non stravolgere ma mettere insieme ingredienti basici in modo diverso". Così nascono piatti come il "finocchio assoluto", con tre cotture diverse di un solo ingrediente, o il "piccione alla brace", che è diventato una firma. Il menù cambia seguendo i ritmi dell’orto e dell’azienda agricola che affianca il ristorante: "Gli antipasti vegetariani sono molto apprezzati, perché raccontano il nostro territorio. E poi ci sono i plin, la pasta ripiena fatta in casa, e la lumaca con porro e zenzero". Dopo l’esperienza all’Alma, la scuola di Gualtiero Marchesi, e un lungo percorso tra Parigi, Amsterdam e la Costa Azzurra, Paniccia è tornato a Civitanova con una convinzione: "C’è una grande prontezza ad accogliere una cucina diversa. Il pubblico è curioso e ricettivo, soprattutto i giovani".

Lorenzo Pastuglia