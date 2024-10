Il Gambero Rosso premia Francioni: "Frutto di un lavoro di squadra"

"Questo riconoscimento, frutto di un lavoro di squadra, è un punto di partenza. Uno stimolo a migliorarci, andare avanti con aggiornamenti, formazione continua, prove, sperimentazioni e stage". È il commento del cuoco pasticciere Emanuele Francioni, 32 anni (di cui 16 nel settore), responsabile di Palazzo Rainaldi a Treia. A un paio d’anni dall’apertura dell’attività ha già ottenuto l’eccellenza nella guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, ovvero tre chicchi e tre tazzine. I chicchi vanno a giudicare la qualità del caffè come bevanda, dalla selezione all’estrazione al servizio, mentre le tazzine sintetizzano il giudizio complessivo sul locale (qualità e varietà dell’offerta, servizio, ambiente). Palazzo Rainaldi, al suo debutto nella guida, ha raggiunto già il massimo riconoscimento. Sono 48 in totale le insegne in cima alla classifica, di cui due nelle Marche, questo come new entry e Picchio a Loreto (Ancona). Francioni, che da ragazzo ha frequentato l’istituto alberghiero di Cingoli, ha mosso i primi passi con lo chef Michele Biagiola al ristorante Le Case di Macerata. Successivamente si è formato con lo chef Moreno Cedroni, per poi approdare alla pasticceria; prestigiose le esperienze all’atelier di Luigi Biasetto e da Enigma di Albert Adrià, in Spagna. Palazzo Rainaldi è pasticceria, bar e bistrot, ospitato in un palazzo storico.

La colazione sul belvedere, le creazioni firmate da Francioni, cappuccini e caffè di livello grazie anche a miscele speciali come il Jamaica Blue Mountain, farine di qualità e tre tipologie di lievito madre danno la formula vincente, insieme agli ingredienti locali. "Location, la colazione del mattino con i lievitati, la vista sui leopardiani monti azzurri e sulle dolci colline, i caffè, la predilezione per il bio, la materia prima di altissima qualità hanno contribuito ad ottenere questo riconoscimento del Gambero Rosso – ha detto Francioni –. Siamo felici, cerchiamo continuamente di aggiornarci il più possibile. Sperimentiamo, sbagliamo e impariamo. Dagli insegnamenti dei maestri ho imparato che è la squadra a vincere e che ogni premio è uno stimolo ad andare avanti e fare meglio".