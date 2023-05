Il gattile cerca personale e aiuto: "Basta un pomeriggio a settimana"

"È giunto il periodo dei cuccioli, al gattile servono volontari". A lanciare l’appello é l’Oasi felina ‘Gli aristogatti’ di Civitanova che opera nelle strutture di via Fontanella, accogliendo circa centoventi felini e tre cucciolate. Una decina di persone si prestano alla causa dei gatti senza un padrone. A turno offrono il proprio contributo volontario e tra impegni di lavoro e famiglia si fanno in quattro per assistere gli animali. Ma adesso queste unità non bastano ed ecco che spingono alla ricerca di qualche nuovo aiutante. "Questo é il momento più duro – spiegano da ‘Gli aristogatti, associazione onlus Civitanova Marche’ –. Molte gatte stanno partorendo e non é semplice, per noi, gestire l’intera situazione. Ci rivolgiamo alla cittadinanza, sperando che ci sia qualcuno disponibile ad aiutarci, anche solo per un pomeriggio alla settimana". Il nuovo volontario si occuperà di "distribuire le pappe, gestire le visite degli animali dal veterinario, presenziare i banchetti di raccolta del cibo e di sbrigare faccende varie". Per le informazioni, rivolgersi al 392.1385885, oppure scrivere nella pagina Facebook ‘Oasi Felina Gli Aristogatti Civitanova Marche’.