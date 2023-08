Il gelato per la storia: addio a Orlando Bartolini

di Giorgio Giannaccini

Porto Potenza piange la scomparsa del suo storico gelataio Orlando Bartolini, titolare per tantissimi anni dell’omonimo bar, situato a lato di piazza della Stazione. L’uomo aveva 91 anni. Il suo cuore ha cessato di battere ieri mattina, dopo che nei giorni scorsi si erano improvvisamente aggravate le sue condizioni di salute, tant’è che era stato ricoverato alla clinica Villa Pini di Civitanova. Orlando, il quarto di sei fratelli, era molto conosciuto in paese, perché aveva iniziato la sua attività da barista negli anni ‘60. Ai tempi aveva aperto il suo primo locale, lungo viale Regina Margherita. Mentre una decina di anni dopo aveva deciso di traferire il bar Bartolini nel centro della frazione rivierasca, accanto a piazza della Stazione. E proprio lì, gestiva il locale insieme al fratello Luigi e alla cognata Albertina. Ma soprattutto lui si era specializzato nella preparazione e nella vendita del suo gelato artigianale, che per lungo tempo è stato uno dei più apprezzati della costa Adriatica, con tantissima gente che veniva da ogni angolo delle Marche per provarlo. Il marchio di casa, neanche a dirlo, era il gusto alla nocciola, per molti insuperabile.

E così quel bar lo aveva gestito a lungo, fino a una ventina di anni fa, per poi mollarlo e affidarlo completamente al fratello. Oltre a questo, però, Bartolini aveva fatto da sponsor a svariate edizioni del torneo estivo di tennis che si disputava nei campi di via Olimpia, a Porto Potenza. Inoltre, tra i suoi hobby c’erano lo sci, la caccia e poi l’amore per la montagna e le escursioni. Non solo: fino a poche settimane fa lo si vedeva ancora in giro per il paese, intento a concedersi una passeggiata, malgrado gli acciacchi e l’età, accompagnato dal suo inseparabile girello deambulatore. Bartolini lascia così il fratello Luigi e la sorella Maria. Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 9.30, nella chiesa del Corpus Christi.