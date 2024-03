Il generale Mori si racconta

Oltre due ore che hanno catturato l’attenzione dei partecipanti alla conferenza tenuta dal generale Mario Mori al Caffè del Teatro, di Valentino Cerolini. Al centro delle attenzioni, anni e anni di accuse contro l’alto ufficiale dei Ros, accusato di collusione nei rapporti Stato/Mafia, condannato in primo grado e assolto con sentenza definitiva in Cassazione. Una lunga storia di angosce e sofferenze raccontata da chi le ha vissute in prima persona, comprovata dagli atti e da una sentenza. Oltre al generale Mori, erano presenti anche il suo stretto collaboratore, colonnello De Donno, e l’avvocato Milio. Per la terza volta il Caffè Teatro Cerolini ha ospitato i protagonisti di una vicenda di forte risonanza mediatica. Oltre al ruolo del titolare, da sottolineare quello svolto da Anna Rita Macellari, che ha curato l’organizzazione, l’introduzione all’ evento e l’intervista.