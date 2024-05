Il generale Nardi in pensione: "Dagli incendi alla ricerca delle persone scomparse, questi 37 anni sono volati"

Dal primo incarico da ufficiale ad Ascoli, nel 1987, al grado di generale al comando dei carabinieri forestali della regione, il moglianese Roberto Nardi ha trascorso 37 anni occupandosi di tutela dell’ambiente e della fauna protetta. "Ho potuto scoprire le storie dei posti bellissimi di questa regione, e aiutare le persone in difficoltà nelle calamità naturali: questi anni sono volati", racconta lui all’indomani del pensionamento. Dopo la laurea in scienze agrarie a Perugia, nel 1985 ha fatto il concorso per entrare nel corpo forestale dello Stato. La convocazione per gli orali è arrivata quasi due anni dopo, quando poi, superate le selezioni, ha preso servizio ad Ascoli. "Era un lavoro molto tecnico, mi ha affascinato subito. Facevamo anche molto gruppo, con un collega Gabriele Guidi abbiamo fatto carriere insieme, sotto la guida del comandante Benedetto Ricci. All’epoca ci occupavamo di collaudi di progetti di riforestazione, nulla osta per il vincolo idrogeologico, autorizzazioni per i tagli boschivi, e del coordinamento degli interventi per lo spegnimento degli incendi".

Quando è tornato a Macerata?

"Nel 1994. Qui ho trascorso moltissimi anni. È stato interessante il censimento delle cave dismesse, e poi delle formazioni vegetali monumentali. Tra le cose che ho potuto scoprire in questa occasione è il valore del giardino dell’Abbadia di Fiastra: oltre all’aspetto particolare per la vegetazione, c’è anche la sua storia recente, di campo di prigionia per gli austro-ungarici nella Grande guerra, e per prigionieri politici ed ebrei nella Seconda guerra mondiale. Una targa ricorda l’unico che si salvò, Paul Pollak. In ogni luogo ci sono storie da scoprire. A Macerata ho avuto colleghi magnifici".

A Macerata ha diretto anche il servizio Cites, che si occupa del rispetto della convenzione a tutela degli animali protetti.

"Sì, per quattro anni. È un ambito molto specialistico, a tutela delle specie in estinzione vegetali e animali. Un caso particolare fu il sequestro di pitoni a Rimini, dopo una denuncia ricevuta a Macerata. Mai avrei pensato quanti usi si facciano di animali e piante, di pelle, ossa, zampe, zanne. Da lì sono stato al Parco dei Sibillini, dal 2012".

Cosa ricorda in particolare di quella esperienza?

"Soprattutto il terremoto. Il primo inverno con la neve dopo il sisma c’erano colleghi nelle tende del campeggio, altri che facevano avanti e indietro dalla costa. Hanno mostrato tutti un grande attaccamento".

Altre emergenze sui Sibillini?

"Ci sono aree particolarmente sensibili, che in estate hanno una grossa pressione turistica, come i laghi di Pilato. Ci deve essere equilibrio tra ambiente e attività umane, anche perché se si danneggia l’ambiente questo non è più attrattivo per il turismo. Dobbiamo anche adeguarci ai cambiamenti climatici, al fatto che non nevichi più. Manca pure l’acqua visto che, dopo il terremoto, sul versante marchigiano sotto terra l’acqua non va più verso l’Adriatico, ma verso il Tirreno".

Dal 2018 poi è stato promosso ad Ancona, alla guida del Gruppo carabinieri forestale

"Un ambiente del tutto diverso rispetto alla montagna. In quel periodo il corpo forestale è passato all’Arma dei carabinieri. Il mio auspicio è che la specialità rimanga, fatta non solo di obiettivi ma anche di persone formate e motivate. Quella di comandante regionale è un’esperienza che mi ha molto arricchito dandomi una visione più ampia".

Uno dei vostri settori di azione sono i fiumi.

"Oggi c’è molta attenzione sul dissesto idrogeologico, dopo che per molto tempo i fiumi sono stati considerati terra di nessuno: si prestavano a ogni sorta di illecito, l’abbandono di rifiuti, gli scarichi. Le cose ora stanno cambiando, ma bisogna tenere conto di certi rischi nell’assetto urbanistico e con le attività umane, perché purtroppo il clima cambia e le bombe d’acqua sono sempre più frequenti".

E i boschi?

"Sono il nostro core business. Occorre tenerli sotto controllo, curarli e monitorarli. La loro utilizzazione è in diminuzione, ma sono comunque un patrimonio che va preservato. Un grande problema è il tarlo asiatico, che sta minacciando il Maceratese, il Fermano, l’Anconetano. Al momento l’unica soluzione è tagliare e bruciare, finché non c’è un antagonista ecologico bisogna prevenire diffusione".

E per quanto riguarda la fauna selvatica?

"L’aumento dei cinghiali ha fatto aumentare i lupi, che si sono spostati verso il mare. Se vogliamo mantenere il patrimonio biologico dobbiamo adottare misure di protezione per animali e coltivazioni. Il lupo però mangia i piccoli di cinghiale e contribuisce all’equilibrio. Negli ambienti urbani e periurbani bisogna evitare di lasciare cibi all’aperto. Per il resto, il lupo non è confidente e ha paura dell’uomo. Il lupo in sé non è un pericolo particolare, è un rischio come altri che va gestito".

C’è un episodio fra i tanti che ricorda in modo particolare?

"L’incendio del 1992 sulla Priora. Per arrivare a spegnerlo si partiva a piedi all’alba fino al fronte del fuoco con i flabelli, bastoni con frange di stoffa non infiammabile. Io ero sulla cima della Sibilla per coordinare i canadair. Per tre giorni è stata un’epopea, scatenata da un fulmine ad alta quota. Riuscimmo a fermare il fuoco prima che scendesse all’Infernaccio. Poi la ricercha di persone scomparse, e la grande soddisfazione quando si ritrovano. Con questo lavoro ho fatto cose che mai avrei immaginato, sono grato al Corpo forestale e poi all’Arma dei carabinieri, che mi hanno consentito di avere tante opportunità. Terremoti, incendi, alluvioni mettono alla prova, fanno toccare con mano il dolore, le difficoltà, è impossibile non far entrare in campo anche l’umanità necessaria per aiutare le persone. Tra tanti, vorrei ricordare poi Paola Lucarini, purtroppo scomparsa troppo presto".