Il generale Piccinelli ospite alla scuola Tacito per parlare di legalità

Il generale dei carabinieri Paolo Piccinelli – nell’ambito del "progetto legalità" – racconterà oggi, ai bimbi della della Scuola primaria Tacito di Civitanova, la figura dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un appuntamento voluto dal Tacito (guidato dal dirigente Edoardo Iacucci) e dalla referente Giada Rogante, che hanno promosso questa iniziativa per il secondo anno consecutivo. Piccinelli dialogherà con gli alunni sul tema "Sicurezza e legalità", alla presenza del giornalista messinese Hermes Carbone, già direttore di Picchio News che scrive attualmente per il Quotidiano di Sicilia, occupandosi altresi di formazione giornalistica per l’Università degli Studi di Macerata. Nell’incontro verranno ripercorsi i giorni che hanno segnato la storia d’Italia in un momento particolarmente complesso, tra Prima e Seconda Repubblica. Il dirigente scolastico Iacucci sottolinea l’importanza di ricordare e condividere tematiche di grande attualità con finalità educative. Il 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, l’incontro si ripeterà per le classi della scuola secondaria di primo grado.

Ennio Ercoli