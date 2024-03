Il gennaio nero delle imprese: numeri in calo. Frena la manifattura. Vola l’immobiliare

CIVITANOVA

Imprese attive a Civitanova, a gennaio il valore più basso degli ultimi quindici anni e flettono soprattutto manifattura e commercio mentre cresce il settore immobiliare. La demografia delle imprese registra ad oggi 4.372 partite Iva e i numeri non sono mai stati così avari. Le statistiche della Camera di commercio consentono un censimento dal 2009 (4.551 imprese) e l’inizio 2024 segna il valore peggiore, in caduta (-496) se si prende come riferimento l’ottobre del 2019 quando il saldo raggiunse le 4.868 imprese attive, un valore pre Covid che segna anche il record attivo nell’arco dei tre lustri.

L’impatto della pandemia è stato pesante sull’economia dell’intero Paese, idem a Civitanova che tuttavia ha resistito e a dicembre 2021 ha fatto registrare 4.791 imprese operative. Ma, da questo momento il trend scivola in discesa e nell’ultimo triennio attività sempre in calo. A dispetto di una città che si muove al ritmo della movida e con grandi capacità attrattive, alla base c’è una economia che soffre. Ne pagano le spese il commercio all’ingrosso e al dettaglio che perdono 233 imprese in dieci anni (1.476 nel dicembre 2013 e 1.243 al gennaio 2024), dato che scende anche nel rapporto tra dicembre 2022 (1.310) e il gennaio 2024 (1.243). Anche la manifattura ha perso pezzi e delle 696 aziende attive dieci anni fa si è passati alle 520 del gennaio 2024 (-176). Giù l’edilizia; le ditte legate alle costruzioni e al loro indotto che dieci anni fa erano 494 oggi sono 415. Non va meglio nel mondo dell’agricoltura e della pesca, sceso da 379 a 278 partite Iva (-101). Tutti in calo i settori principali, stabile invece nell’ultimo periodo quello relativo ai servizi di alloggio e ristorazione che crescono solo nel raffronto con dieci anni fa: 325 attività nel 2013 e 354 oggi. Mentre, corre il settore dell’immobiliare che passa da 206 a 265 attività, crescita che va letta con la vivacità del mercato della casa.

Nello scenario del decennio oltre al settore immobiliare vanno bene i lavori relativi ai servizi (passati da 225 a 248) e alle attività professionali scientifiche e tecniche (da 206 a 265), spazio questo in inserisce anche l’offerta di sanità e assistenza sociale privata. Questo il quadro complessivo dello sviluppo demografico delle imprese negli ultimi quindici anni a Civitanova: 4.551 attività nel dicembre 2009 e tra alt e bassi le partite Iva crescono e ce ne sono registrate 4.868 dieci anni dopo (dicembre 2019); irrompe la pandemia e a fine dicembre 2020 il dato scende a 4.766.

Nonostante il Covid, un anno dopo (dicembre 2021) piccolo rimbalzo a 4.791, ma da qui in avanti un calo costante con 4.478 imprese a dicembre 2022 che si attestano a 4.414 alla fine del 2023 fino alle 4.372 del gennaio 2024, il dato peggiore dal 2009 ad oggi.