Il geologo: "Sostanze inquinanti in sette ettari"

di Franco Veroli

"È una vicenda che risale indietro nel tempo. I primi accertamenti, infatti, sono stati fatti dall’Arpam di Macerata nel 2008, circa quindici anni fa. Successivamente sono state attivate tutte le procedure previste, articolate in più fasi sviluppate nel corso di questo periodo". E’ quanto evidenzia Luciano Taddei, il geologo che ha effettuato i sondaggi sul terreno risultato inquinato da sostanze cancerogene e mercurio. "L’area oggetto di studio – evidenzia – è di circa 30 ettari, delimitata tra la statale Adriatica e la foce del Chienti e tra la zona di via Aldo Moro e il bordo sud del campo sportivo. Quella in cui sono state rinvenute sostanze inquinanti è più ristretta, circa sette ettari, comprendente l’intero percorso della pista ciclabile, in particolare 750 metri lineari tra il tiro a volo (foce del Chienti) e la statale Adriatica. Si tratta di uno spazio sul quale dal dopoguerra in poi sono stati scaricati, nel corso di decenni, materiali di vario genere, per lo più terreno di riporto con rifiuti più o meno pericolosi". Sulla scorta di questa situazione e sulla base dei primi rilievi, dal 20142015 in tre fasi distinte, è stato fatto un piano di caratterizzazione, uno strumento indispensabile per "restringere il campo" e poter realizzare l’indagine analitica vera e propria. "Conclusa la caratterizzazione, un anno fa ho ricevuto l’incarico da parte del Comune di passare a una nuova fase, condotta la scorsa estate, tra luglio e agosto, che è poi il proseguimento di quelle precedenti, consistente in quella che viene definita analisi di rischio. È stato un lavoro complesso, fatto di diversi sondaggi, anche perché è stato necessario smaltire il terreno acquisito con i carotaggi in modo controllato e specifico, visto che c’erano rifiuti e sostanze particolari. Le analisi hanno evidenziato la presenza di inquinanti in valori superiori ai limiti di legge". E, dunque, un’area che presenta rischi per la salute dei cittadini, rispetto alla quale era inevitabile prendere dei provvedimenti. Di qui l’ordinanza del sindaco. Taddei spiega, però, che la vicenda non è conclusa. "Si dovrà passare ad una fase ulteriore che è quella della bonifica e messa in sicurezza dell’area. Aggiungo, in questo scenario, una nota positiva: la contaminazione riguarda il terreno, ma non le falde acquifere. Le analisi più recenti hanno accertato che le acque non sono inquinate".