Il gesto di generosità di un donatore anonimo

Un bel regalo di Natale per il Comune, da parte di un benefattore anonimo. Una stanza piena di beni di uso e consumo quotidiano, come aiuto concreto per rispondere alle necessità della nostra comunità. "I beni donati saranno assegnati con attenzione alle realtà e alle iniziative che ne hanno maggiore necessità, garantendo un utilizzo appropriato – spiega l’amministrazione comunale –. Un gesto di tale solidarietà testimonia quanto il senso civico e il desiderio di aiutarsi reciprocamente siano valori profondamente radicati nella nostra società. Questo atto di altruismo è un esempio di come si possa fare la differenza, anche con discrezione e riservatezza". "Da parte mia, di tutta l’amministrazione e della cittadinanza – ha aggiunto il sindaco Mauro Sclavi – un sincero ringraziamento a chi ha scelto di sostenere Tolentino con così grande generosità. Una nobile iniziativa".

Nei prossimi giorni il materiale sarà consegnato ad associazioni e iniziative.