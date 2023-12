Il giallo in salsa portorecanatese. Sisti racconta misteri e delitti

Un maresciallo, un brigadiere, un medico legale e un giudice. Ed ecco serviti tutti gli elementi per un giallo classico, ma in salsa portorecanatese, dove si susseguono misteri e delitti. Questo ricordando pure il paese che non c’è più, a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, e i luoghi simbolo: dallo storico bar Africa di piazza Brancondi alla vecchia caserma dei carabinieri in via Loreto. E non mancano nemmeno alcuni richiami ai grandi maestri del giallo o persino a Carlo Emilio Gadda. Si chiama "Quel pasticciaccio brutto de Scossicci e altri racconti", il nuovo romanzo di Antonio Sisti, 70 anni, molto conosciuto in paese ed ex presidente dell’Ente Palio. "È un libro di fantasia che descrive la Porto Recanati di una volta, con un velo di nostalgia – spiega Sisti –. E i protagonisti principali sono quattro: il maresciallo Mario Casoni, molto intuitivo e amante delle donne, il brigadiere Antonio Spotorni, anche lui dotato di molta arguzia, poi il medico legale Ernesto Didecubito, spesso scorbutico, e il giudice Carmine Lo Culmine, uomo retto e di origine campana". "L’impostazione – osserva Sisti – è quella dei corti cinematografici: si inizia con una descrizione dei luoghi e dei personaggi, poi avviene il delitto e si arriva alla risoluzione. Possiamo dire che è un po’ come la Vigata del commissario Montalbano".

Però c’è anche spazio per una seconda parte, dove invece vengono narrati i veri omicidi che accaddero tanti anni fa, proprio a Porto Recanati. "Ho consultato l’archivio del Centro studi portorecanatesi – aggiunge Sisti –. Così ho rielaborato dei famosi fatti di cronaca come l’omicidio della ‘mammana’, cioè la levatrice trovata morta sul fosso Acquarolo nel 1888, oppure il delitto Marano del 1929, da cui deriva il detto ‘possi fa la fine de Marà!", e ancora il caso del dentista francese negli anni ‘70, che commissionò l’omicidio della moglie".