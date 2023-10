Il Giappone sbarca al teatro Lauro Rossi

Spazio al Giappone al teatro Lauro Rossi. Sabato alle 21.30 si terrà uno spettacolo inedito, offerto da Tipicità Evo, che vedrà protagonisti i maestri Coba as Coba ed Oki Jin con il concerto "Coba as Japan! Linguaggi, culture e musica". Uno spettacolo creato per l’occasione, che porta a Macerata suggestioni e sonorità dal respiro internazionale. Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba, è una vera celebrità in patria e un apprezzato artista a livello mondiale. Nato a Nagano ha iniziato a suonare la fisarmonica a nove anni, sviluppando poi la sua abilità in Italia, fino a essere riconosciuto in Austria il miglior fisarmonicista vivente. Kobayashi ha poi iniziato a creare la propria musica, sviluppando collaborazioni con celebrity della scena musicale mondiale come Björk. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato con Goldie, con gli 808 State, con gli Underworld, con i Plaid e con Howie B. Nel 1996 la rivista Nova Magazine ha menzionato il suo Roots quale miglior album. Nel 2001 l’Academy Award giapponese l’ha proclamato miglior compositore dell’anno. Nel 2002 ha creato la colonna sonora per il gioco Pokémon. Nel 2006 gli sono stati conferiti i premi Voce d’oro e Fisarmonicista più attivo nel mondo. Ha pubblicato più di trenta album. Nel 2017 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Castelfidardo "per elevati meriti in campo artistico e per l’opera di divulgazione e promozione della fisarmonica". Ingresso gratuito, info e prenotazioni www.tipicitaexperience.it.