Il ’Giardino dei Giusti’ davanti alla Mediateca

Lo spazio verde antistante la Mediateca comunale di Camporotondo di Fiastrone è ora il ’Giardino dei Giusti’, dedicato alla figura del poeta e scrittore Tullio Colsalvatico, al quale nel 2009 l’ente nazionale israeliano per la Memoria della Shoah conferì, alla memoria, il titolo ’Giusto tra le Nazioni’, per aver dato rifugio tra il 1943 e il 1944 a decine di ebrei evitando loro la deportazione nei lager nazisti. L’iniziativa, adottata dall’amministrazione comunale di Camporotondo di Fiastrone, è stata ufficializzata con una cerimonia promossa in collaborazione con la locale scuola primaria dell’Istituto comprensivo ’De Magistris’.

L’istituzione dei ’Giardini dei Giusti’ in luoghi di richiamo simbolico per le comunità locali rientra tra le finalità della legge nazionale che ha istituto anche in Italia la ’Giornata dei Giusti dell’umanità’.

Giornata dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Con questo evento Camporotondo di Fiastrone ha dato avvio al progetto "Sulle impronte di Tullio Colsalvatico".

Esso – in continuità con il progetto "Piccole Scuole in Cammino" – rappresenta, infatti, la prima tappa di un percorso di approfondimento e valorizzazione della storia del paese attraverso la ’voce’ del suo illustre concittadino, che qui ebbe i natali nel 1901.

L’intero progetto si avvale dei patrocinii e delle collaborazioni della Comunità montana dei Monti Azzurri e del Circolo culturale ’Tullio Colsalvatico’ di Tolentino, che da anni è impegnato, attraverso convegni, premi letterari e mostre, nella diffusione e valorizzazione dell’opera dello scrittore.

