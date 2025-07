"Il Gigli Opera Festival annullato in 30 secondi"

La sedicesima edizione del Gigli Opera Festival, in programma il 5 agosto in piazza Leopardi a Recanati, è stata annullata. Una notizia che scuote il panorama culturale cittadino, vista l’importanza dell’evento dedicato al grande tenore Beniamino Gigli. "La decisione, improvvisa e inaspettata, è arrivata da parte dell’amministrazione, che dopo aver precedentemente confermato il sostegno, ha ritirato ogni appoggio nel giro di pochi minuti, cancellando in trenta secondi mesi di lavoro e di preparazione" scrive il maestro Riccardo Serenelli, direttore artistico del Gigli Opera Festival e presidente di Villa InCanto, parlando di una macchina organizzativa "già pienamente avviata, con contratti firmati, prove calendarizzate, comunicazione avviata e spese già sostenute". L’opera in programma era L’Elisir d’amore di Donizetti, con la partecipazione del celebre baritono Roberto De Candia, la Form – Orchestra filarmonica marchigiana diretta da Francesco Di Rosa, la voce recitante di Luca Violini e giovani talenti lirici. Un progetto articolato, che coinvolgeva anche scuole e realtà del territorio, come il liceo artistico Cantalamessa di Macerata, che aveva realizzato i premi, e la Banda cittadina di Recanati. "A tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto il Gigli Opera Festival, artisti, tecnici, studenti, sponsor, istituzioni, pubblico, la nostra più profonda gratitudine – conclude Serenelli –. Il nostro impegno non si ferma qui. Continueremo a cercare luoghi, risorse e occasioni per far vivere questo progetto, perché Recanati non può rinunciare a celebrare Beniamino Gigli, e l’opera non può dimenticare uno dei suoi interpreti più amati di sempre".

Il Comune ha deciso di ritirare il supporto, motivando la scelta con "ragioni di merito e di metodo". L’assessore alla cultura Ettore Pelati ha dichiarato che l’organizzazione avrebbe modificato unilateralmente il programma concordato, presentando una nuova versione dell’evento senza averne discusso prima con l’amministrazione. "Siamo venuti a conoscenza in modo ufficioso dell’assenza di uno degli ospiti più prestigiosi – ha spiegato Pelati – e solo dopo nostre sollecitazioni ci è stato prospettato un rimaneggiamento del cartellone non all’altezza delle aspettative". La mancanza di trasparenza sarebbe stata determinante. "Non è stato rispettato il metodo di lavoro condiviso – ha aggiunto Pelati – e il Comune non è tenuto a sostenere ciò che non ritiene più coerente con la propria visione culturale". Da qui la scelta di non appoggiare il festival, a pochi giorni dalla conferenza stampa che avrebbe dovuto presentare l’evento. Un duro colpo per una manifestazione che, per oltre quindici anni, ha rappresentato un punto di riferimento per la lirica a Recanati e ha valorizzato decine di giovani artisti oggi attivi a livello internazionale.

Antonio Tubaldi