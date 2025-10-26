Il gioco degli dèi, rilettura dell’Iliade. Boni apre la stagione del Persiani

Si apre giovedì prossimo alle 21.15 la stagione teatrale del Persiani di Recanati, con Alessio Boni e Antonella Attili in "Iliade. Il gioco degli dèi". Il testo di Francesco Niccolini è liberamente ispirato all’Iliade di Omero e sarà il primo appuntamento della rassegna promossa dal Comune con l’Amat e con il contributo di Regione Marche e ministero della Cultura. A dieci anni dalla nascita, il gruppo artistico il Quadrivio – formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer –, dopo I Duellanti e Don Chisciotte, riscrive e mette in scena il poema omerico per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e confrontarsi con la guerra di tutte le guerre.

"Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla – scrivono Aldorasi, Boni e Prayer nelle note di regia che cofirmano –, ma sono agiti dagli dei in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. La coscienza e la scelta non sono ancora cose che riguardano gli umani: la civiltà dovrà attendere l’età della Tragedia per conoscere la responsabilità personale e tutto il peso della libertà da quegli dei, che sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla. In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dei capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro: le nostre vite dominate dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dall’ossessione del nemico, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che ci sprofondano nell’irrazionale e rendono possibile la guerra. Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore". Il cast dello spettacolo è completato dagli attori Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer. Le scene sono di Massimo Troncanetti, i costumi di Francesco Esposito, il disegno luci di Davide Scognamiglio, le musiche di Francesco Forni, creature e oggetti di scena di Alberto Favretto, Marta Montevecchi, Raquel Silva, la produzione dello spettacolo è di Nuovo Teatro, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Gli appuntamenti successivi al Persiano sono "Natale in casa Cupiello" (21 novembre), rilettura originale del capolavoro di Eduardo con Luca Saccoia e una scenografia animata da sette pupazzi manovrati dal vivo; poi Gioele Dix (21 dicembre) rende omaggio a Giorgio Gaber con "Ma per fortuna che c’era il Gaber". Per informazioni: Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, biglietteria del teatro 339 1046293.