"Il gioco del teatro" va in scena a Potenza Picena. Alunni attori con i Promessi sposi e il Mago di Oz

Si è concluso pochi giorni fa il progetto "Il gioco del teatro", che ha visto protagonisti gli alunni della scuola elementare dell’istituto Leopardi di Potenza Picena. L’iniziativa è stata realizzata con l’aiuto di Chiara Bianchini dell’associazione Ritmosfera. Proprio lei ha guidato i ragazzi in un percorso entusiasmante alla scoperta del teatro come strumento di espressione a 360 gradi, sia con la voce che con il corpo. "Attraverso il gioco scenico, i giovanissimi attori hanno imparato a esercitare le proprie emozioni, superando insicurezze e potenziando le proprie capacità creative – spiega la dirigenza scolastica dell’istituto Leopardi –. Ogni sera è stata un’occasione per crescere, per promuovere la fiducia in sé stessi e per scoprire nuove sfaccettature della propria personalità".

Gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B, in occasione del 250esimo anniversario della nascita di Alessandro Manzoni, si sono cimentati in un’interpretazione magistrale dei principali personaggi che animano "I promessi sposi". Invece gli alunni della 5ª C si sono avventurati nella realizzazione de "Fantastico mago di Oz". Per questo, conclude l’istituto Leopardi, "desideriamo ringraziare Bianchini per la sua professionalità e anche il Comune che, dedicando fondi preziosi, ha permesso la realizzazione di questi importanti progetti teatrali. Siamo certi che queste esperienze lasceranno un segno positivo nel percorso di crescita di ciascuno dei nostri alunni. Il teatro è un’arte che educa, emoziona e trasforma".