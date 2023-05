’Il gioco’ di snobbare la formazione Floris: "Non c’è solo un colpevole"

di Lorenzo Monachesi

Oggi Giovanni Floris, scrittore e conduttore di talk show di successo, aprirà le pagine del suo libro "Il gioco" e condurrà gli spettatori di ’Macerata Racconta’ (teatro della Filarmonica, ore 18.30) in un giallo, in un complotto, in una commedia incalzante, in un percorso che attraversa e tocca il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura.

Floris, nel suo giallo si dà valore alla formazione, chi è il colpevole di una società che ne dà meno alla cultura?

"Se pensassi che ci possa essere un solo colpevole sarei l’esempio di un problema culturale... nei gialli l’assassino è uno (e mica sempre), ma nella vita no. Governi di ogni tempo e di ogni colore hanno tagliato i fondi alla cultura, trascurato le scuole, avvilito gli insegnanti. E noi tutti, genitori e studenti, non abbiamo saputo contrastare tale deriva".

Ma si può invertire il senso di marcia?

"Certo che sì, ma al momento è un cane che si morde la coda: serve una cultura per accorgersi del problema culturale di sistema, e serve una cultura per risolverlo. Nel mio libro è l’iniziativa dei singoli che permette di superare l’impasse: il professor Romano che esce dalla sua condizione di disillusione, Francesca e Momo che si riscattano dalla loro ignoranza. Io credo che possa essere così anche nella realtà: tocca a noi".

Gli indizi sono sparsi nei capolavori del Novecento letterario: cosa le ha dato e fatto scoprire di nuovo questa ricerca tra i grandi libri?

"Tante cose. Sono andato per un anno a lezione da mia madre, professoressa in pensione, e ho recuperato praticamente un intero esame di maturità. Riaprivo i classici del programma ministeriale e scoprivo altri percorsi, autori magari più eccentrici e ’psichedelici’. E’ stato un viaggio entusiasmante che spero di avere in parte - e in forma non noiosa - restituito ai lettori del mio giallo".

I giovani e i professori come hanno reagito e accolto il suo libro che parla di loro?

"È come chiedere all’oste se il vino è buono… Ma devo dire che mi sembra abbiano molto apprezzato. Dalle presentazioni in libreria a quelle nelle scuole, fino alle recensioni online e ai messaggi ricevuti sui social ed in casa editrice, sono stato raggiunto da un entusiasmo che non avevo sperimentato con i miei romanzi precedenti. Credo che il mondo della scuola abbia voglia di essere rappresentato fuori dai luoghi comuni, sia quelli deamicisiani dell’importanza dello studio sia quelli della saggistica sull’emergenza scolastica (in cui tra l’altro mi sono cimentato anch’io)".

Un giornalista si attiene ai fatti, come è stato mettersi davanti a un foglio per scrivere un romanzo lasciando andare la fantasia?

"E’ il mio quinto romanzo quindi non è stata un’esperienza nuova. Ma proprio per questo ho cominciato ad alternare un’attività di romanziere a quella saggistica. È una sfida stilistica, perché a ogni libro cerco di migliorarmi e di dare qualcosa in più come autore, ed è anche una sorta di vacanza, di evasione in un mondo che ha le sue regole, ma diverse da quelle del giornalismo. Nel mio prossimo libro cercherò di mettere insieme le due cose".

Di cosa si tratta?

"E’ di nuovo un esperimento e mi sta appassionando molto, ma l’editore non mi consente di rivelare ancora nulla".

Qual è stato il più bel complimento ricevuto?

"Sentiamo cosa dicono stasera a Macerata, e poi facciamo il punto!".