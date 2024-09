Il gioco è protagonista a Belforte : "Divertimento a scopo educativo"

Giochi, divertimento, ma anche formazione e crescita. Domani torna "Un Bel Forte in gioco", dalle 15 in piazza Umberto I a Belforte del Chienti, il tradizionale appuntamento dedicato a bambini e famiglie pronto a trasformare il paese in un parco giochi. L’iniziativa, organizzata dal Comune e Pro Belforte, mette insieme associazioni, forze dell’ordine e realtà locali per proporre ai partecipanti attività diversificate "dove il gioco si presenta nella sua principale funzione educativa e riporta i bambini al divertimento di una volta, fatto di scoperta, manualità e natura", spiega l’ente. In piazza saranno allestiti diversi punti dove partecipare a giochi didattici, laboratori creativi, naturalistici e culinari, spettacoli, attività sportive e letture. Grazie alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione civile, i bambini potranno scoprire l’importanza della presenza sul territorio di queste figure. Non mancheranno le associazioni Avis, Anffas e Cb Club Maceratese. Nell’angolo dedicato agli animali, esperti racconteranno il mondo delle api e si portà assistere alle attività di un falconiere. Il Rifugio del cane Colle Altino di Camerino spiegherà l’importanza di adottare gli animali e di non abbandonarli. Non mancherà lo sport (basket, danza e karate). Con i performer de La Zandella una magica parata con giocoleria led, ventagli, bastoni, bolas, ali luminose e bolle di sapone giganti. Tante risate anche con clown e palloncini. "Vogliamo creare aggregazione tra le famiglie che possono apprezzando i giochi di una volta" ha concluso il sindaco Alessio Vita.