Il gioco fa bene: progetto avviato al Centro Sollievo

Avviato, nel Centro Sollievo di Mogliano, il progetto sperimentale ’Giocare fa bene a tutte le età’. "Si tratta di un progetto di ricerca – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cecilia Cesetti - per comprendere il ruolo del gioco come strumento di promozione del benessere nelle persone con diagnosi di demenza, ideato e promosso dal team di ricerca dell’Università di Macerata dipartimento di Studi umanistici in collaborazione con la società Clementoni, la quale ha sviluppato e messo a disposizione alcuni strumenti ludico-didattici realizzati ad hoc per tali finalità. Siamo entusiasti, ringraziamo gli operatori e tutto il team che porta avanti questo prezioso progetto". Il Centro Sollievo è stato aperto il 14 febbraio 2022: ascoltate 19 famiglie, 16 frequentano le attività proposte.