Il giorno del derby: blindata la zona del Polisportivo

Massiccio schieramento di forze dell’ordine questo pomeriggio per l’appuntamento con il derby tra Civitanovese e Maceratese. Massima allerta degli apparati di sicurezza per tutelare l’ordine pubblico in vista della partita più calda della stagione. Sugli spalti prevista un’importante presenza della tifoseria ospite che sfiorerà le settecento unità. La torcida rossoblù si radunerà, insieme ai ‘gemelli’ della Samp, alle 13 in piazza Conchiglia e poi muoverà in corteo verso lo stadio. Dalle 12 di oggi, e fino al termine della manifestazione sono state disposte diverse modifiche alla viabilità che impatteranno intorno al perimetro del Polisportivo e sulle strade limitrofe, dove sono stati disposti divieti di accesso, di sosta e deviazioni. L’impianto potrà essere raggiunto a piedi o a bordo di veicoli che sono stati espressamente autorizzati a varcare le barriere predisposte intorno alla struttura. All’ordinanza comunale che modifica la viabilità si aggiunge anche quella sul divieto di vendita di sostanze alcoliche non solo all’interno dello stadio ma anche all’esterno e che interessa i locali pubblici collocati nelle immediate vicinanze.