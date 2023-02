Nel Giorno della memoria si ricorda la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti. Queste giornate non sono solo dei momenti in cui si ricorda quanto successo, quanto dolore e quante tragedie si sono consumate in quel periodo storico. Nelle scuole il ricordo si trasforma in memoria e, quindi, in qualcosa di duraturo, che non evapora dopo pochi istanti ma che resta ben impresso nelle coscienze dei giovani. Ecco che i mattoncini realizzati dai ragazzi e il “manifesto dell’odio“ continuano a parlare incessantamente all’uomo di oggi perché l’umanità non commetta più simili atrocità.