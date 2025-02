Il Giorno del Ricordo nelle parole degli studenti

Celebrato il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Nella mattinata di ieri, le autorità civili e militari hanno prima deposto le corone di fiori al monumento Norma Cossetto, sul lungomare Piermanni, e in piazza Abba, poi la cerimonia si è spostata all’auditorium del Liceo da Vinci dove erano presenti gli alunni delle scuole medie e superiori della città. Qui hanno preso la parola il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani e l’assessore ai servizi sociali ed educativi Barbara Capponi, mentre il professor Riccardo Piccioni ha relazionato sul tema "La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata", concludendo sulla necessità di un confronto tra le varie posizioni. Preziosi i contributi degli studenti. Aurora Testella dell’istituto Bonifazi-Corridoni ha realizzato il manifesto della cerimonia; gli alunni delle classi terze della Mestica dell’Istituto comprensivo di via Tacito sono stati protagonisti di una "lettera a Norma Cossetto", i giovani dell’Ipsia Corridoni hanno espresso diversi pensieri; mentre la terza D della scuola Annibal Caro ha letto la poesia "Il cielo non si accese d’azzurro" di Giuseppina Mira. Infine si sono registrati gli interventi degli studenti del liceo da Vinci.

f. r.