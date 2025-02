Il Giorno della Memoria. La storia del deportato Quattrini

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, a scuola si è voluto rendere omaggio al montecosarese Costantino Quattrini, padre del professor Ezio, imprigionato in un campo di concentramento tedesco, vicino Francoforte.

Costantino all’età di 22 anni era stato catturato in Liguria mentre stava prestando il servizio militare dopo l’8 settembre del 1943 e portato nel campo di Norimberga. Queste testimonianze sono state ricavate da suo figlio Ezio in un diario appartenente al padre e trovato in mezzo a scatoloni e roba vecchia. Da questo diario è nato il libro curato da Federico De Marco, giornalista, fotografo e nipote di Costantino: "Resistere nello Stalag XIII C - Diario di prigionia di un sopravvissuto alla deportazione nazista".

Oltre alle sofferenze fisiche e morali, ai lavori forzati e alla lontananza dai familiari, racconta la terribile fine di un suo amico di prigionia: Giuseppe Fava, fucilato dai tedeschi. A scuola, Ezio Quattrini, professore in pensione da alcuni anni, ci ha raccontato le principali vicende presenti nel diario e ci ha presentato le nipoti di Giuseppe Fava, e cioè Paola Giampaolo e Roberta Pisano, rintracciate con impegno e fatica in Liguria da Fabrizio Quattrini, cugino di Ezio. Le donne hanno ringraziato la famiglia Quattrini perché il ritrovamento del diario ha permesso loro di conoscere gli ultimi attimi di vita del nonno.

Questa di Quattrini è una delle tante testimonianze dei sopravvissuti dei campi nazisti che sono state ritrovate e che verranno fatte conoscere alle generazioni future, perché si conservi il ricordo della Shoah, delle vittime dell’Olocausto, che ha colpito fortemente gli ebrei, ma non solo. In loro onore è stato istituito il 27 gennaio. Proprio in quel giorno nel 1945 le truppe dell’Armata Russa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, simbolo dell’Olocausto per l’alto numero di vittime. Visto che aumentano i fenomeni di antisemitismo e dei negazionisti è doveroso che i fatti e i luoghi di questo sterminio vengano ricordati anche dopo che saranno scomparsi gli ultimi sopravvissuti, affinché queste atrocità non si ripetano.

Cecilia Cervellini, Vanessa Sgariglia, classe 2ªA