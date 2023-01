Il "Giorno della Memoria" nel libro "Il Girasole" di Simon Wiesenthal

Per non dimenticare ciò che di disumano è avvenuto in Europa 80 anni fa, dove vennero sterminati milioni di ebrei, anche quest’anno Recanati si prepara a celebrare il giorno della memoria, che cade domani. Ma oggi, alle 18.30, ci sarà già la lettura condivisa del libro "Il Girasole" di Simon Wiesenthal, nell’appuntamento ’Perdonare l’imperdonabile?’ alla libreria Passepartout in piazzale Patrizi. Il dibattito, con Sandro Apis e Paolo Coppari è in collaborazione con l’Istituto storico di Macerata e con l’Anpi Recanati. Per l’ottavo anno, la memoria della Shoah sarà rivisitata attraverso la lettura condivisa di un’opera letteraria di uno dei suoi maggiori testimoni, coinvolgendo nella riflessione le diverse scuole e la cittadinanza. Dopo Primo Levi, Anna Frank, Giacomo Debenedetti, Liliana Segre, Simone Veil, Nedo Fiano, quest’anno la testimonianza sarà quella di Simon Wiesenthal, il celebre "cacciatore di nazisti", attraverso la sua opera "Il Girasole-I limiti del perdono", che pone un’inedita e difficile domanda sulla possibilità del perdono della vittima al suo carnefice pentito. Come ogni anno, le scuole cittadine hanno partecipato alla fase di programmazione della giornata ed effettueranno autonomamente letture e riflessioni sull’argomento del testo che confluiranno nell’incontro pubblico di oggi pomeriggio quando saranno condivise ulteriori letture e riflessioni scaturite dal dibattito in classe. Ingresso libero. Il programma si completerà, a consuntivo dell’esperienza, con un intervento di Sergio Labate, filosofo dell’Università di Macerata, presso il liceo Leopardi, il 31 gennaio dove gli studenti potranno attivare un confronto su "Perdono e memoria". Anche il Centro culturale "Leopardi" di Recanati ricorda il giorno della memoria organizzando un incontro con Gianni Mereghetti, professore di storia e filosofia brianzolo, curatore di una mostra su Etty Hillesum, ebrea olandese come Anna Frank, uccisa ad Auschwitz nel 1943 a 29 anni. Sarà possibile seguire l’incontro tramite piattaforma Zoom.