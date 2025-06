Il giovane medico nel reparto: "Relazione diretta con l’altro"

C’è mancanza di medici e gli psichiatri non fanno eccezione, ma Andrea Coltorti non ha avuto tentennamenti quando si è trattato di scegliere la specializzazione. "La salute mentale – spiega – è un tema che mi ha sempre affascinato così come la forte relazione con il paziente". Coltorti è stato assunto a Macerata a marzo dopo essersi specializzato in psichiatria, adesso presterà servizio nella struttura inaugurata ieri. Da alcuni mesi è a contatto con la realtà che tanto l’ha affascinato durante gli studi universitari. "È un settore – osserva – in cui, rispetto ad altri della medicina, è preminente la relazione con l’altro, non c’è l’intermediazione delle macchine, magari anche sofisticate. È proprio questo rapporto che mi piace e mi affascina, ci sono molte problematiche ma c’è anche tanta voglia di fare, di migliorare ciò che è possibile".