Il giovane pianista prodigio Cartuccia Cingolani ha incantato gli spettatori del ’Feronia’

Ha incantato tutti nel suo concerto per "Un Natale di musica e solidarietà", il giovanissimo pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani che si è esibito sul palco del Feronia di San Severino l’antivigilia di Natale. La serata, proposta dal Rotary Club Tolentino, faceva parte del cartellone "E’ Natale!" ideato dall’amministrazione settempedana in collaborazione con la Pro loco e con i Teatri di Sanseverino diretti da Francesco Rapaccioni. Sulle musiche di Mozart, Rachmaninov, Beethoven e altri compositori, l’enfant prodige del piano è stato lungamente applaudito. I proventi dello spettacolo saranno ora destinati a diverse iniziative promosse dal Rotary a favore dei giovani e, in particolare modo, per la campagna Polioplus del Rotary international, e i progetti dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia che si concentrano sulla promozione della salute, dell’istruzione e dello sviluppo sostenibile in Etiopia per il tramite dell’associazione Alessio, Luca e Cristina, nata nel ricordo di tre giovanissimi settempedani deceduti in un incidente d’auto.