Il giudice della Corte di Strasburgo ospite dell’Alberico Gentili Lectures

All’Università riparte l’undicesima edizione dell’Alberico Gentili Lectures, il ciclo di conferenze intitolato al celebre giurista marchigiano. Quest’anno protagonista sarà il giudice della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo Péter Paczolay, per tre lezioni, da oggi fino a venerdì all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci. La discussione verterà sull’universalità dei diritti umani. Modera gli incontri Benedetta Barbisan, docente di diritto pubblico comparato e delegata del rettore per le relazioni internazionali. Per partecipare agli incontri, che si terranno in lingua inglese, è necessario registrarsi tramite il form online disponibile sul sito www.unimc.it.