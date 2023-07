Il giudice esploratore Le scoperte, i viaggi fino al Mississippi e gli scritti di Beltrami

di Lorenzo Monachesi

La mostra (18 luglio-30 settembre) nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti mette sotto i riflettori il viaggiatore, scrittore ed esploratore bergamasco Giacomo Costantino Beltrami (1779-1855) in occasione dei 200 anni dalla scoperta delle sorgenti del Mississippi. L’iniziativa su un personaggio legato a Macerata è stata presentata in conferenza stampa da Lucia Rosa, presidente associazione Amici dello Sferisterio; Fausta Pennesi, direttrice Archivio di Stato di Macerata; dall’assessore Katiuscia Cassetta; Lauretta Giulioni, sindaco di Filottrano; e Flavio Cavalli Sovrintendente Macerata Opera Festival. La mostra è suddivisa in quattro sezioni: si partirà dall’adesione all’Armata d’Italia fino all’arrivo a Macerata, esplorando l’attività di giudice, i rapporti con la città, le figure femminili che hanno influenzato la vita, il rifiuto del giuramento all’Austria fino alla partenza per il viaggio straordinario che lo ha portato negli States alla scoperta delle sorgenti del Mississippi il 31 agosto. "Saranno esposti – dice Rosa – documenti molto interessanti, tra cui il vocabolarietto sioux-inglese scritto da Beltrami, il cospicuo materiale conservato all’Archivio di Stato e in biblioteca". "È stato – ha detto l’assessore Cassetta – ospite dei migliori salotti culturali della città e membro dell’Accademia dei Catenati". Fausta Pennesi, direttore dell’Archivio di Stato di Macerata, ha puntato sulla ricchezza del materiale. "L’Archivio Beltrami, donato all’Archivio di Stato dalla famiglia Luchetti nel 2013, sarà in esposizione alla Biblioteca comunale Mozzi Borgetti; al Museo civico di Scienze Naturali "Enrico Caffi" di Bergamo (ottobre-dicembre 2023); e, in data da definire, a Filottrano, città di adozione di Beltrami dove vi è sepolto". Il sindaco Giulioni ne ha ricordato anche l’attività di giudice. "Si rivelò integerrimo, catturò Pietro Masi, detto il Bellente".

La mostra sarà inaugurata il 18 luglio alle 17 con la conferenza della professoressa Emanuela Burini, una delle massime esperte di Beltrami e autrice di libri e saggi a lui dedicati. Il 26 luglio l’Aula Magna di Filosofia ospiterà alle 18.30 il concerto organizzato con il Conservatorio di Fermo. La Sala Castiglioni della Biblioteca ospiterà il 28 agosto una conferenza con Tullio Bugari e Silvano Staffolani, curatori del volume Pellegrinaggio in Europa (ed. Seri); il 14 settembre con Evio Hermas Ercoli su ’Il Gran Tour. Destinazione Macerata, Europa, Mondo’ e il 23 settembre, in collaborazione con la Biblioteca Statale di Macerata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, con il professor Marcello La Matina sul tema Semiotica del viaggio: flanerie e scoperta. Sono previste delle uscite "Sulle orme di Beltrami": grazie al comune di Treia il 6 agosto si visiterà il Parco di Villa La QuieteSpada; il 13 agosto si farà una passeggiata seguendo un percorso tra Muccia e Serravalle, alla scoperta del fiume Chienti, a cui questo personaggio dedica alcune pagine nel primo volume del suo libro "Pellegrinaggio in Europa e in America alla scoperta delle sorgenti del Mississippi". Ci saranno il 29 agosto e il 19 settembre due passeggiate con Le guide delle Marche.