"Il Gius" al Circolo del Villaggio

All’auditorium "Francesco Amico" del Villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia ritornano gli incontri con "Il Circolo del Villaggio", organizzati dalla Pars. Domenica (ore 20.30) andrà in scena il libro "Il Gius. Don Giussani. Una vita appassionante", un ritratto vivido di una delle personalità più importanti del cattolicesimo contemporaneo, insieme all’autrice Carmen Giussani e al poeta e scrittore Davide Rondoni. Proprio Carmen Giussani, che è traduttrice in spagnolo dei testi di don Giussani, in occasione del centenario della nascita del fondatore di Comunione e Liberazione ha deciso di raccontare la sua figura "colmando un vuoto, dal momento che il libro, restituisce non tanto l’immagine pubblica quanto la sua dimensione più intima". Alle 19.30, gli ospiti saranno accolti con un’apericena. La partecipazione avrà un costo di 15 euro (10 per i bimbi sotto i 12 anni). Per prenotazioni: 320.9184170.