Il Globo di Matelica e l'Orologio Solare: Una Fiera del Turismo da Non Perdere

L’amministrazione ha tenuto a partecipare alla Ttg Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale che richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo con workshop, eventi e incontri tra gli operatori del settore. A prendere parte all’iniziativa, nell’ambito dello stand della Regione Marche, è stata l’assessore al Turismo Maria Boccaccini, accompagnata dalla guida naturalistica Giovanni Angradi, dal presidente dell’associazione Produttori del Verdicchio di Matelica Umberto Gagliardi, dall’imprenditore Carlo Pasqualini di Marche Italia Tour e dall’archeologa Martina Santucci, i quali hanno raccontato le bellezze paesaggistiche e le ricchezze storico-artistiche, che caratterizzano l’area ricompresa tra le sorgenti del fiume Esino, il monte San Vicino e la faggeta di Canfaito, con il piccolo borgo di Braccano noto per i suoi murales, presentando alcuni itinerari di grande rilevanza anche a livello enogastronomico, per la presenza di vigneti e cantine. Tra le curiosità offerte al pubblico ovviamente la conoscenza del Globo di Matelica, l’orologio solare sferico di età romana, unico nel suo genere al mondo. Molto soddisfatta l’assessore Boccaccini che in merito ha dichiarato: "È stata una bella occasione per promuovere Matelica e le sue bellezze e per questo ringraziamo la Regione Marche per lo spazio che ci ha concesso all’interno di questa importante fiera, che ci consente di dar lustro alla nostra zona a livello nazionale".

m. p.