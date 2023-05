Il Globo di Matelica in esposizione al museo Nazionale Romano

Il Globo di Matelica, il celebre orologio solare sferico rinvenuto durante uno scavo nel 1985, sarà protagonista a Roma, fino al 30 luglio, al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano nell’ambito della mostra "L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi". L’evento espositivo, inaugurato il 4 maggio, che presenta circa 300 eccezionali pezzi di varia provenienza e legata alle civiltà italiche, greca, romana, etrusca, all’antichità, come pure al medioevo e alla contemporaneità, è ideato e curato da Massimo Osanna, Stéphane Verger, Maria Luisa Catoni e Demetrios Athanasoulis e promosso dal Ministero della cultura italiano e dal Ministero della cultura e dello sport della Grecia. Grande la soddisfazione manifestata dall’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, che da anni sta puntando a mettere in risalto il valore scientifico del Globo, oggetto risalente probabilmente al periodo tra il I ed il II secolo d.C. e da anni al centro di studi per la sua peculiare sfericità e la precisione con la quale era possibile calcolare ora, giorno, mese dell’anno e segno zodiacale. "Nonostante le richieste il Globo – ha sottolineato Ciccardini – non è possibile metterlo in mostra a Matelica, dove ancora sono in restauro tutti i locali che lo potrebbero ospitare, quindi per ora è tra le opere esposte al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, ma nel frattempo è un ottimo biglietto da visita turistico, sempre più richiesto per mostre importanti, come avvenuto lo scorso anno per la mostra a Gubbio su La gloria e l’eredità di Federico da Montefeltro".

Matteo Parrini