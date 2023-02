Il Gran Carnevale fa il pienone: trionfa la sagra di San Giuseppe

È stato un successo il Gran Carnevale Tolentinate, domenica, con un centro storico gremito e la festa del Dolce di Confartigianato. Da piazza della Libertà sono partite le sfilate con i gruppi mascherati, guidati dal corpo bandistico dell’associazione "N. Gabrielli-Città di Tolentino": hanno percorso via Filelfo fino a piazza Martiri di Montalto per poi tornare da via Bonaparte e via Filelfo. Nutrita la partecipazione dei comitati di quartiere e contrada, delle scuole ma anche di gruppi di amici e famiglie in questo pomeriggio di festa. Al termine, la giuria ha premiato ex equo quali gruppi più originali il gruppo della Sagra della Tagliatella di San Giuseppe e la Famiglia Addams della Divina Pastora, mentre il gruppo più numeroso è risultato essere quello di UniAMOci presentato da Bimbolandia. Consegnati attestati di merito a tutti i gruppi partecipanti. Pure il sindaco Mauro Sclavi e gli assessori hanno deciso di partecipare in maschera. È stato un lancio continuo di coriandoli, bolle di sapone, caramelle con Giusy Minnozzi, Carla Passacantando, Luca Romagnoli e la musica di Multiradio. "Ci auguriamo che il prossimo anno la manifestazione si ripeta di nuovo – afferma ad esempio Emanuele Porfiri, presidente del consiglio di contrada San Giuseppe –. Ringrazio anche tutti i ragazzi che hanno partecipato con il nostro gruppo, che in queste settimane hanno lavorato alacremente per preparare abiti e scenografie". Lucia Biagioli, referente della categoria turismo e commercio di Confartigianato ha ringraziato tutte le attività di dolci "che hanno partecipato e offerto ai presenti un assaggio delle loro produzioni di qualità".