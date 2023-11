"Il grande carro" col prof Cingolani

Prosegue la rassegna cinematografica al Giometti di Tolentino, in collaborazione con Unitre e con il commento a cura del prof. Alberto Cingolani (foto). Oggi, alle 21.15, è la volta del film "Il grande carro" del regista francese Philippe Garriel. "Una compagnia di marionettisti formata da nonna, padre e fratelli e sorelle continua a tenere spettacoli per il divertimento dei più piccoli. Fino a quando un giorno il padre si sente male durante uno spettacolo. Da quel momento tutto cambia", anticipano dal Giometti. Giovedì 23, alla stessa ora, "Io sono tuo padre" di Mathieu Vadepied; nel Senegal l’esercito francese rapisce i giovani dai villaggi per arruolarli per la Grande Guerra. Infine giovedì "Kafka a Teheran" dei registi Ali Asgari e Alireza Khatami; il film narra la resistenza civile della popolazione iraniana. È suddiviso in nove episodi di vita quotidiana a Teheran ognuno definito dal nome del protagonista.