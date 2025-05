Il grande cuore dei motociclisti: donazione record per i bambini del Salesi

Petriolo, 26 maggio 2025 - La solidarietà corre sulle due ruote, grazie a 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo. Successo ieri per il “Raduno per i bambini del Salesi”, giunto alla sua 15esima edizione: anche quest’anno ha devoluto l’intero incasso -18mila euro- a sostegno delle attività e dei progetti di ricerca scientifica che la Fondazione Ospedale Salesi Ets mette in campo quotidianamente per il benessere dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Sono state circa 500 le moto giunte da tutte le Marche, partite da Petriolo (100 più dell’anno scorso) e arrivate ad Ancona. Una delegazione di centauri, accompagnata dagli operatori della Fondazione, è entrata nei reparti dell’ospedale per portare doni e sorrisi ai piccoli ricoverati. Anche quest’anno il grande cuore dei motociclisti, sia dell’associazione organizzatrice che dei partecipanti, ha permesso di arrivare a una donazione record. “Siamo profondamente grati all’associazione che da quindici anni è al nostro fianco per i bambini del Salesi – dichiara il vicepresidente della Fondazione Ospedale Salesi Ets Saverio Sabatini -, il loro prezioso sostegno contribuisce a sostenere i nostri progetti e le nostre attività finalizzati a migliorare la qualità di vita in ospedale, ad umanizzare le cure e donare momenti di allegria e spensieratezza ai bambini ricoverati, contribuendo a spezzare la routine della degenza ospedaliera”. Ad attendere i motociclisti in piazza anche i consiglieri della Fondazione Danilo Falappa e Fabrizio Burzacchini. “Anche quest’anno, con grande entusiasmo, rinnoviamo il nostro sostegno alla Fondazione - ha ricordato Matteo Fermani, presidente dell’associazione 2 Wheels 4 Benefit -. Quando abbiamo iniziato, diciassette anni fa (due edizioni sono saltate a causa della pandemia di Covid), eravamo poco più che ragazzi. Oggi molti di noi hanno una famiglia, dei figli, e questo ci fa percepire ancora di più il valore e l’importanza di questa iniziativa. Entrare nei reparti, incontrare i bambini, ci ha toccato fin da subito il cuore: è un'esperienza che ricorda il senso della vita. Per questo, da anni, organizziamo con orgoglio questo evento, con l’obiettivo di portare un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti del Salesi. L’ospedale è un’eccellenza a livello nazionale e ci è sembrato giusto poter offrire il nostro contributo. Un grande ringraziamento al personale della Fondazione per il supporto nell'organizzazione dell'evento e ai partecipanti all’evento perché il loro contributo è fondamentale e non solo dal punto di vista economico. Senza i motociclisti non potrebbe esistere l’evento”. A ringraziare di cuore i centauri anche la presidente della Fondazione Cinzia Cocco e la direttrice Laura Mazzanti per la ormai consolidata affezione dimostrata alla Fondazione dall’associazione petriolese. “Ringraziamo – aggiunge l’associazione 2 Wheels 4 Benefit – tutti i Comuni dove abbiamo transitato, a partire da quello di Petriolo; tutti i comandi di Polizia locale, che ci supportano attivamente, in modo particolare Macerata, Petriolo, Corridonia e Porto Recanati; i volontari della Protezione civile di Petriolo, Corridonia; la Croce Rossa di Petriolo; Club CB Tigrotto, tutte le moto staffette, motoclub Malkavian, Croce Rossa e Bar Centrale di Petriolo. E l’Arma dei carabinieri, sempre disponibile, sempre al nostro fianco, sempre pronta a dare di più di quanto venga richiesto. E ancora, la Polizia locale di Osimo e Ancona e Anc”.