Il grande cuore del ’Gruppo giovani’. Fondi al Comune per i defibrillatori

Hanno organizzato due iniziative benefiche con lo scopo finale di acquistare defibrillatori da donare alla città. Per questo motivo, i membri del ‘Gruppo giovani’ della Croce verde sono stati ricevuti in Comune. "Ora , l’idea è dotare ogni quartiere – ha affermato il vicesindaco, Claudio Morresi – di questo prezioso strumento per la vita". Un torneo di burraco, che si é tenuto lo scorso 21 maggio, e uno di beach volley, il tre settembre, hanno permesso di raccogliere un buon quantitativo di fondi da destinare all’acquisto di uno o più defibrillatori.

I promotori del progetto, componenti del ‘Gruppo Giovani’, sono ragazzi tra i 16 e 18 anni che svolgono attività di volontariato per la Croce verde con la prospettiva, una volta raggiunta la maggiore età, di entrare nel Corpo militi.

Mercoledì mattina tutti insieme sono giunti a palazzo Sforza accompagnati dai loro tutor Michela Morganti, Laura Croia e Giorgia Luciani, oltre che dalla vice presidente dell’associazione Paloma Capozucca e da Oscar Monina. Insieme a Morresi, anche la consigliera Paola Fontana.

"La nostra intenzione – ha chiarito il vicesindaco – è aggiungere un contributo comunale per l’installazione delle colonnine e, se possibile, l’acquisto di più Dae. Dopo si deciderà dove posizionarli, tuttavia sarebbe buona cosa poterli distribuire in tutta la città. È gratificante – conclude con soddisfazione il vicesindaco – che dalle associazioni arrivi un aiuto a rendere Civitanova un posto più sicuro ed ospitale e sono lieto che a fare tutto ciò siano i giovani". Un bell’esempio per tutti.