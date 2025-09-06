"Il grande maestro Moretti. Grazie a lui nacque la Pinacoteca"

"Siamo stati felici e spensierati allievi, della scuola elementare di Sant’Agostino a Civitanova Alta, del grande maestro Luciano Moretti, un uomo dal tratto gentile e nobile, che nel 1972 ha donato al Comune la sua cospicua collezione d’arte con opere dei maggiori artisti del Novecento (Carrà, De Pisis, Guttuso, Bartolini, Paolucci, De Chirico, Brindisi), dando vita così all’attuale "Pinacoteca" in Corso Annibal Caro, diretta da Enrica Bruni, intitolata al giovane figlio Marco Moretti prematuramente scomparso". A raccontarlo è Gigetto Pierdomè, prossimo ai 90 anni, per 44 anni falegname in proprio in via della Vetreria, dietro la stazione di Civitanova.

La sue è una testimonianza preziosa, dato che il tempo ha preso le distanze da coloro che conobbero Moretti nella scuola, come nel sodalizio poetico-artistico di cui era un fulcro, quando in estate giungevano a Civitanova pittori come Domenico Cantatore, Arnoldo Ciarrocchi, letterati ed editori (Scheviwiller) da Roma e Milano.

"Il maestro Moretti non era molto alto di statura, ma si distingueva inconfondibilmente – prosegue Pierdomé – per il portamento, l’eleganza (immancabilmente in giacca e cravatta) e il sorriso amabile. In città era un personaggio. Per noi era il nostro amato maestro affabulatore, che ci ha trasmesso il gusto dell’apprendere l’italiano, la storia e dell’esercizio del disegno. Sulla cattedra aveva – come tutti gli insegnati dell’epoca – un’esile, ma all’occorrenza efficace canna di bambù. Ci parlava di tutto e ci ha fatto crescere nei cinque anni delle elementari, che ho finito nel 1951, per passare quindi a frequentare l’avviamento professionale, sempre a Sant’Agostino, dopodiché mio padre Giuseppe (falegname alla "Cecchetti" per 27 anni) mi mise a bottega dal collega artigiano Francesco Marcozzi a Palazzo Ciccolini (via Oberdan, a metà strada tra piazza della Libertà e Porta Marina), dove ho "imparato il mestiere" e lavorato. Successivamente ho spiccato il volo in proprio, realizzando nei primi decenni – finché non si sono affermati i grandi mobilifici – soprattutto camere da letto per giovani sposi".

Ennio Ercoli