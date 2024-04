Il grande Orsini ha concluso una stagione teatrale super

Tutto esaurito anche per l’ultima tappa, prevista in abbonamento, della stagione di prosa del teatro "Velluti", che ha ospitato un magnetico Umberto Orsini nel monologo "Le memorie di Ivan Karamazov". L’attore, 90enne da pochi giorni ed uno dei più grandi maestri del teatro italiano, ha calamitato il pubblico interpretando il protagonista del capolavoro di Dostoevskij. "Orsini è stato impeccabile – ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli –, ha trasformato il nostro teatro, da pochi giorni dichiarato monumento nazionale, in un tempio in cui si è celebrato il grande teatro italiano. Si chiude come meglio non si sarebbe potuto una stagione caratterizzata da proposte di alto valore culturale". "Poter proporre anche in un ‘piccolo’ teatro – ha evidenziato il presidente Amat Piero Celani – un artista della statura di Umberto Orsini è per noi motivo di orgoglio: da sempre l’Amat interpreta le esigenze del territorio e si adopera per assicurare nei suoi teatri quanto di più elevato c’è nel panorama teatrale nazionale e internazionale". Ora, il "Velluti" si prepara ad accogliere "Marche Tracklist. Tracce di musica d’autore dalle Marche" una serata dedicata ad artisti emergenti. "Ogni spettacolo, anche il più impegnativo, ha registrato il tutto esaurito – ha affermato l’assessore alla Cultura Massimo Cesca – una grande soddisfazione poi per il fatto che il ‘Velluti’ è riuscito a catturare l’attenzione anche di gente di fuori comune. Quindi il teatro si è riscoperto non solo contenitore culturale e di socializzazione, ma anche importante veicolo di promozione della città".

Diego Pierluigi