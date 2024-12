Il grande ritorno di Massimo Ranieri, concerto il 23 agosto allo Sferisterio

Dopo Gianna Nannini (il 13 agosto) e Diodato (il 14 agosto), anche Massimo Ranieri tornerà a calcare il palco dello Sferisterio nel 2025. L’artista napoletano, infatti, sarà in arena il 23 agosto, alle 21, con "Tutti i sogni ancora in volo", il nuovo show live ideato e scritto con Edoardo Falcone. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022, "Lettera di là dal mare". Lo spettacolo, con l’organizzazione generale del producer Marco De Antoniis e per il concerto maceratese della Best Eventi (info 085 9047726, www.besteventi.it), si vestirà di una nuova veste scenografica e una big band di musicisti come Seby Burgio, Giovanna Perna, Pierpaolo Ranieri, Luca Trolli, Arnaldo Vacca, Andrea Pistilli, Tony Puja, Valentina Pinto, Max Filosi e Cristiana Polegri. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e alla biglietteria dello Sferisterio. I prezzi dei biglietti vanno da 40 a 100 euro.