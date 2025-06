Il grande schermo sotto le stelle. Dieci serate a ingresso gratuito

Si riaccende il grande schermo sotto le stelle a Civitanova, con lo Spazio Aperto Cecchetti e le proiezioni nel parco di fianco all’omonimo cinema. L’iniziativa, dell’Azienda Teatri, torna da domani e per tutto il mese di luglio con dieci pellicole a ingresso gratuito e con spettacolo unico alle 21.15.

Oltre al "filone" ormai classico, quello del lunedì dedicato ai più piccoli, si assisterà di martedì a Cinema iconico - I belli di Hollywood dedicato a Paul Newman e Robert Redford. All’interno, anche una puntata nel Cinema Balordo, rassegna nella rassegna dedicata ai cult nata da un collettivo di giovani civitanovesi.

Si parte con Un mare di… cartoni animati e con Kung Fu Panda ldomanio, poi IF - Gli amici immaginari lunedì 7, Coco lunedì 14, Raya e l’ultimo drago lunedì 21 e Alla ricerca di Nemo lunedì 28. La seconda parte si focalizzata su pellicole rappresentative di Newman e Redford, con martedì di proiezioni con La stangata (1° luglio), A piedi nudi nel parco (8) Butch Cassidy (15) e La gatta sul tetto che scotta (29). Nel mezzo, martedì 22, ci sarà la tappa estiva di Cinema Balordo con Fa’ la cosa giusta.

Come spiega Michele Fofi, referente della programmazione cinematografica dei Teatri, "anche quest’anno abbiamo scelto pietre miliari della cinematografia americana e ci siamo focalizzati su due grandi protagonisti quali Paul Newman e Robert Redford. Nei loro film in coppia hanno realizzato un progetto di cinema civile, diverso, che prende consapevolezza: sono due personaggi che in un trentennio hanno dato corpo ad un cinema che va oltre l’intrattenimento e che arriva a prendere posizione, a denunciare".

In caso di maltempo gli spettacoli saranno garantiti all’interno, al cinema Cecchetti. Infine, prosegue la normale programmazione del cinema Cecchetti negli altri giorni della settimana.